Интернет и связь в России подорожают минимум на 20% в 2026 году

В 2026 году интернет и связь подорожают в России на 15–20%, сообщил основатель сервиса ДомИнтернет Сергей Скворцов.

Для этого есть несколько причин:

С 1 сентября в России планируется обязательная замена устаревших медных сетей на оптоволокно.

Необходимость хранения данных по «закону Яровой».

Импортозамещение инфраструктуры.

Рост потребления трафика.

По данным Скворцова, в 2025 году цены на самые дешевые тарифы со скоростью интернета от 100 Мбит/с выросли на 24% в России. Предпосылок для снижения цен пока нет.