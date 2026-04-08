Интернет и связь в России подорожают минимум на 20% в 2026 году

В 2026 году интернет и связь подорожают в России на 15–20%, сообщил основатель сервиса ДомИнтернет Сергей Скворцов.
Для этого есть несколько причин:
- С 1 сентября в России планируется обязательная замена устаревших медных сетей на оптоволокно.
- Необходимость хранения данных по «закону Яровой».
- Импортозамещение инфраструктуры.
- Рост потребления трафика.
По данным Скворцова, в 2025 году цены на самые дешевые тарифы со скоростью интернета от 100 Мбит/с выросли на 24% в России. Предпосылок для снижения цен пока нет.
Операторы объясняют увеличение цен ростом затрат на оборудование, повышением НДС, необходимостью модернизации сетей и общим увеличением издержек, пишет Газета.Ru.