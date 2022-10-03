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Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям

3 октября 2022 16:45
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Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца».

Разработчики региона получат федеральное финансирование своих проектов. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, входящий в Группу ВЭБ.РФ, утвердил итоги конкурса по отбору проектов по программе «Старт-1» (очередь IV). От Самарской области на конкурс было подано 56 заявок, из которых 4 признаны победителями.

О необходимости создания условий для развития технологического и инновационного предпринимательства неоднократно говорил губернатор Дмитрий Азаров. Получить поддержку на всех этапах реализации проектов разработчики региона могут в технопарке «Жигулевская долина».

«Развитие инновационных и высокотехнологических предприятий, стартапов - наш безусловный приоритет. В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития, мы постоянно внедряем новые инструменты региональной поддержки таких проектов, помогаем им привлекать федеральное финансирование, реализуем совместные программы с индустриальными партнерами по внедрению разработок технологических предпринимателей в инфраструктуру компаний. Все эти возможности помогают стартапам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца». Инноватор получил грант в размере 4 млн рублей:

«Эта победа даёт огромный потенциал для развития моего продукта – протеза пальца. Благодаря оператору Сколково и региональному представительству Фонда содействия инновациям – «Жигулёвской долине», мы получаем реальную помощь, сотрудники технопарка всегда готовы проконсультировать на каждом этапе роста нашего бизнеса. Резидентство в технопарке даёт неоспоримое преимущество, ведь мы находимся в центре событий, проходящих в Самарской области и за ее пределами. Будущим участникам конкурсов Фонда содействия инновациям я желаю не бояться идти к своей цели и использовать каждую возможность для развития. Каждый раз, подавая заявки на подобные грантовые программы, вы учитесь на своих ошибках и оттачиваете свою идею, и в конечном итоге ваш стартап пополнит число победителей конкурсов Фонда», – сказал Артем Шмидт.

Также среди победителей программы «Старт-1» (очередь IV) из Самарской области – компания «МЕТАМАКС» с проектом «Разработка конструкторской и технологической документации линейки пневматических цилиндров» в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» получило финансирование в размере 3,2 млн рублей.

Автор проекта «Разработка износостойких покрытий для технологической независимости элементов буровой телеметрии» Сергей Куликов получил на реализацию своей разработки 4 млн рублей.

Еще одним обладателем гранта на сумму 4 млн рублей стала компания ООО «ПЛАТУМ» с проектом «Разработка инновационной технологии термохимического воздействия на залежи нефти разогревающим составом как способ увеличения нефтеотдачи» по направлению «Ресурсосберегающая энергетика».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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