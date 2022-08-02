Инновации Самарской области готовы транслироваться в Республике Беларусь

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28 июля в Конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялась первая рабочая онлайн-встреча между администрацией индустриального парка «Великий камень» (Республика Беларусь), ГАУ «ЦИК СО» – управляющей компанией «Жигулевской долины» и резидентами тольяттинского технопарка.

Совещание состоялось в рамках Соглашения между ГАУ «ЦИК СО» и китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», которое было подписано месяцем ранее, во время официального визита официальной делегации во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Республику Беларусь.

Индустриальный парк «Великий камень» – особая экономическая зона площадью 112,5 кв. км, расположенная в 25 км от Минска поблизости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. Сегодня в парке зарегистрировано 90 резидентов из 15 стран – Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Россия, Германия, Израиль, США, Сингапур и другие. Общий объем инвестиций парка составляет более 1,2 млрд долларов. Количество рабочих мест резидентов – более 2000 человек.

Темой видео-встречи в «Жигулевской долине» стала интеграция решений резидентов технопарка «Жигулевская долина» и резидентов индустриального парка «Великий камень».

Со стороны оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ «ЦИК СО» во встрече приняли участие директор управляющей компании «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, заместитель руководителя ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов, а также представители компаний-резидентов «Жигулевской долины» ООО «Агросервис», ООО «М9 Фарм» и ООО «ФРОСТ». Сторону Беларуси представляли глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, заместитель главы администрации Татьяна Черкасова, а также представители резидентов «Великого камня» – ООО «Научный производственный центр БелАгроГен» и ООО «Научное производственное предприятие Орион-АК».

«Соглашение о сотрудничестве технопарка «Жигулевская долина» с индустриальным парком «Великий камень» подразумевает взаимодействие управляющих компаний двух площадок и их резидентов в области развития высокотехнологического предпринимательства, инновационной деятельности, применения научных достижений в производстве. По поручению губернатора Дмитрия Азарова планируется организовать сотрудничество компаний различного профиля – резидентов технопарков двух стран. Сегодня наши резиденты представили ряд проектов в области косметологии, автокомпонентов и продукции для сельскохозяйственной отрасли, а также ознакомились с технологиями, производимыми белорусскими коллегами, в целях их дальнейшего возможного применения», – прокомментировал Александр Сергиенко.

В ходе встречи был проведен ряд презентаций и переговоров.

– Мы рады возможности поучаствовать в переговорах с белорусскими компаниями и заинтересованы в них. Признательны сотрудникам технопарка за предоставленную возможность, за организацию взаимодействия с институтами развития Беларуси. Надеемся на возможность принять участие в будущих бизнес-миссиях такой направленности, – отметил директор по развитию ООО «М9 Фарм» Александр Кондаков по итогам онлайн-конференции.

В завершение диалога белорусские и российские компании наметили точки взаимодействия, обменялись контактами и договорились продолжить прямое общение.