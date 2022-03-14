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Индия и Россия рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия-рубль. Об этом сообщает газета "Минт" со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

Механизм торговли местной валютой имеет ключевое значение для возобновления торговли Нью-Дели с Москвой, поскольку Индия закупает у России много продукции, в том числе в областях обороны и ядерной энергетики, в то время как Индия экспортирует в нашу страну фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары, указал источник газеты.

Индия – третий по величине в мире импортер нефти – также рассматривает возможность покупки её у России по льготным тарифам, чтобы снизить инфляционное давление.