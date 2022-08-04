Импортозамещение: самарские инжиниринговые компании активно занимают освободившиеся ниши

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» – ООО «ВЕКТОР» - освоил изготовление зажимных механизмов и готов расширять свои мощности, замещая импортных производителей на российском рынке.



В технопарке резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» позволяет создать все необходимые условия для развития стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство — важный фактор стабильности для экономики региона.



«Самарская область обладает большими технологическими и интеллектуальными мощностями для развития технологической независимости, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Региональное правительство оказывает всестороннюю помощь инновационному бизнесу: внедряет новые меры поддержки, отвечающие повестке дня, привлекает федеральное финансирование, реализует совместные программы с индустриальными партнерами, серьезно сокращает административную нагрузку на предпринимателей».



Резидент «Жигулевской долины» ООО «ВЕКТОР» занимается проектированием и изготовлением специализированного оборудования, робототехнических комплексов, специальной оснастки. Также компания оказывает инжиниринговые услуги. Один из успешно реализованных проектов резидента – создание и вывод на рынок линейки специальной автоматизированной оснастки для робототехнических комплексов, предназначенных для машиностроительных и других предприятий. Уникальность в том, что комплект технологической оснастки создается под конкретного заказчика.



«Благодаря статусу резидента «Жигулевская долина» наша компания получила импульс для развития своих проектов, – подчеркнул коммерческий директор ООО «ВЕКТОР» Артем Оленин. – В частности, мы тесно сотрудничаем с Региональным центром инжиниринга «Жигулевской долины» в области проведения точных замеров и реинжиниринга. Технопарк оказывает нам большую поддержку по поиску новых партнеров, в том числе в других регионах, а также в расширении сферы нашей деятельности в новых отраслях».



Сегодня компания активно реализует зажимные механизмы. При этом в промышленности используются импортные типовые механизмы. В последнее время у отечественных предприятий возникли проблемы с покупкой и доставкой данных изделий: часть поставщиков ушла с рынка, часть значительно увеличила стоимость и сроки поставки.



«Командой «Вектор» разработана линейка универсальных ручных шарнирно-рычажных зажимов и изготовлены опытные образцы. Они успешно прошли сравнительные испытания с импортными аналогами и готовы к серийному производству, – рассказал технический директор ООО «ВЕКТОР» Игорь Исаев. – Уже получен ряд запросов на поставку от крупных компаний – таких, как «АВТОВАЗ», автозавод «Урал». Свою заинтересованность в нашей продукции демонстрируют заказчики из разных регионов».



Сотрудничество с технопарком открывает для компании большие возможности.



«Задачи по импортозамещению начинают выполняться не только за счет поиска новых поставщиков, но и с помощью инжиниринговых решений, – отметил Александр Сергиенко, руководитель ГАУ «ЦИК СО», управляющей компании технопарка «Жигулевская долина». – Регулярно мы проводим экспертные советы, на которых рассматриваются заявки на получение статуса резидента технопарка. В этом году нашим резидентов стала компания «Вектор», которая успешно демонстрирует способность замещать «выпавшие» технологические цепочки. Теперь их проект будет развиваться с нашей поддержкой, поддержкой региона».

Фото: пресс-служба технопарка