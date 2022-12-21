Импортное пиво могут обложить пошлинами

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Импорт пива в Россию, заметно сократившийся с начала военных действий на Украине, может еще больше осложниться. В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из «недружественных» стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, рассказали “Ъ” три источника в отрасли.

По их словам, пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

К «недружественным» странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.

Источник “Ъ” в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается. По его словам, окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии не предоставили.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский говорит, что за первые три квартала 2022 года в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше год к году.

По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. По данным Росалкогольрегулирования, в РФ производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал, год к году.

В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере €1 за 1 л с текущих €0,018–0,04 за 1 л в зависимости от кода в Минэкономики обращался Союз российских пивоваров (СРП), писали СМИ. Тогда в СРП отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров и в целом положительно скажется на экономике РФ. В СРП, АПП, AB InBev Efes, «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказались.