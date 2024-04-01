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Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%

1 апреля 2024 09:18
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Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали почти на 40% и достигли самого низкого уровня за шесть лет. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР, пишет РБК.

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За шесть месяцев с начала маркетингового года (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента, для вина он начинается в августе и заканчивается в июле следующего года) страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Как считали

В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI), сортовые и прочие вина. Муст (виноградное сусло), вина в упаковке bag-in-box (герметичный пакет на несколько литров в брендированной коробке) и балковые вина в расчете не учитывались.

Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик — Латвия — сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

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