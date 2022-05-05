Хоккеистам "Лады" выплатили зарплату, бонусы и отпускные

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Команда начала подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба клуба. Генеральный директор Александр Чеботарев рассказал, что в последние дни апреля полностью выплатили хоккеистам зарплату, бонусы и отпускные за сезон-2021/22.

- В установленный регламентом срок был сформирован и направлен пакет документов в ВХЛ для заявки на сезон-2022/23. В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава команды на предстоящий сезон.



Так, хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с ярославским "Локомотивом". Нападающий Степан Стешенко вернулся в Тольятти, взамен клуб из Ярославля получил денежную компенсацию.



А защитник Алексей Аверьянов принял квалификационное предложение тольяттинцев. Срок нового контракта с хоккеистом – два сезона. Нападающие Артем Якутов и Илья Чабан также подписали соглашения, но сроком на один сезон, сообщает Сова.