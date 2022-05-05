Хоккеистам "Лады" выплатили зарплату, бонусы и отпускные

Я нашел ошибку
Главные новости:
Железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил путешественников со всего Поволжья.
В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили ж/д путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье»
В числе победителей – четыре проекта из Самарской области. 
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью в губернии ожидаютя заморозки
По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой.
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
В рамках акции «Сохраним лес» железнодорожники высадили в 5 лесничествах Самарской, Пензенской и Ульяновской областей более 20 тысяч хвойных и лиственных саженцев.
Свыше 20 тысяч сотрудников КбшЖД приняли участие в традиционном весеннем субботнике
В этот день будет действовать БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка "Россия - Моя история".
Мероприятия ко Дню Победы в Историческом парке
Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года».
В Самарской области назвали лучших экспортеров года
В этом году духовная музыка фестиваля зазвучит в новом великолепном концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией.
В Самаре пройдет V Межрегиональный Фестиваль Хоровой Музыки «Пасха над Волгой»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Хоккеистам "Лады" выплатили зарплату, бонусы и отпускные

5 мая 2022 13:59
123
Хоккеистам "Лады" выплатили зарплату, бонусы и отпускные

Команда начала подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба клуба. Генеральный директор Александр Чеботарев рассказал, что в последние дни апреля полностью выплатили хоккеистам зарплату, бонусы и отпускные за сезон-2021/22.
- В установленный регламентом срок был сформирован и направлен пакет документов в ВХЛ для заявки на сезон-2022/23. В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава команды на предстоящий сезон.


Так, хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с ярославским "Локомотивом". Нападающий Степан Стешенко вернулся в Тольятти, взамен клуб из Ярославля получил денежную компенсацию.

А защитник Алексей Аверьянов принял квалификационное предложение тольяттинцев. Срок нового контракта с хоккеистом – два сезона. Нападающие Артем Якутов и Илья Чабан также подписали соглашения, но сроком на один сезон, сообщает Сова.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
139
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1642
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
802
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
632
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1045
Весь список