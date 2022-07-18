H&M объявила, что окончательно уходит из России

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Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M сообщил, что начал процесс сворачивания бизнеса в России. Магазины H&M в стране не работают с марта.

H&M Group объяснила решение об уходе из России «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». H&M намерен временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки продукции. Сроки распродажи не называются, пишет Коммерсантъ.

«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет»,— сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

H&M работал в России с 2009 года. Решение приостановить продажи в стране компания приняла на фоне российской военной операции на Украине. В России было открыто более 150 точек H&M — это седьмой показатель по числу открытых магазинов этой компании в мире.

В марте магазины в РФ также временно закрыли Inditex, владеющая брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque, и Adidas. Польский ритейлер LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) решил продать российское подразделение.