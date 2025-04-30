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Губернские предприятия сферы ЖКХ накопили долгов свыше миллиарда рублей

30 апреля 2025 13:14
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Губернские предприятия сферы ЖКХ накопили долгов свыше миллиарда рублей

На 1 апреля 2025 года дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за электрическую энергию, полученную от ПАО «Самараэнерго» превышает 1 млрд 100 млн рублей.

В топе предприятий с наибольшими суммами долга традиционно находится ряд коммунальных муниципальных водоснабжающих и теплоснабжающих предприятий:

- АО «Водоканал», м.р. Нефтегорский (117, 4 млн руб.);
 
 - МП г.о. Самара «Самараводоканал» (46, 09 млн руб.);
 
 - МУП «Водоснабжение» м.р. Красноармейский (38, 2 млн руб.);
 
 - МП муниципального района Ставропольский «СРС» (46, 8 млн руб.).

Однако наибольшая задолженность за электрическую энергию среди всех предприятий ЖКХ - клиентов «Самараэнерго» по состоянию на апрель 2025 года накоплена ООО «СамРЭК-Эксплуатация», Самара (129, 1 млн руб.).

Традиционно не оплачивает электрическую энергию и ТТУ г.о. Самара. Это транспортное предприятие потребило неоплаченной электрической энергии на 60 миллионов рублей. Не получая в полном объеме средства от ТТУ г.о. Самара, энергокомпания не может в свою очередь передать их производителям электрической энергии и организациям, обслуживающим электрические сети. Потому Самараэнерго вынуждено планировать введение ограничения энергоснабжения объектов ТТУ. В настоящее время речь идет о программе ограничений, не затрагивающих транспортировку граждан. В то время как в 2023 году из-за нежелания ТТУ оплачивать потребленную электрическую энергию могла быть обесточена часть тяговых подстанций.

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