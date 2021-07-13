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Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти

13 июля 2021 17:52
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В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.

Во вторник, 13 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Тольятти. Днем Глава региона проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон».

Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций строят на территории тольяттинского речпорта. Место выбрано неслучайно: здесь есть возможность осуществления доставки и отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В настоящее время завершены все строительно-монтажные работы, идет настройка технологического оборудования. Завод планирует запустить процесс промышленного производства продукции уже в конце августа - начале сентября.

Проект производства рассматривался на совете по улучшению инвестиционного климата региона под председательством Главы региона в 2018 году. Тогда инвестор — ООО «Завод ЖБИ Флоркон» — рассказал о том, что часть жителей Комсомолького района были недовольны строительством завода. Дмитрий Азаров, будучи и.о. Губернатора, поручил муниципальным властям оказать содействие компании, вместе встретиться с людьми, рассказать о преимуществах нового производства, его экологической составляющей, планах по созданию новых рабочих мест. В итоге недопонимание было улажено, и сейчас нареканий от жителей не поступает. 

«Это важное производство, тем более сейчас, когда на рынке дефицит стройматериалов. Завод открывается к месту, вовремя. Вместе с властями города, депутатским корпусом вы выстроили коммуникации с населением, и теперь никакого недовольства у людей нет, наоборот, все довольны новому производству», - отметил Губернатор.

Со стороны Правительства региона заводу оказывается большая поддержка. Проект реализуется при поддержке Губернатора в рамках деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. 17 сентября 2018 года «ЖБИ ФЛОРКОН» получил статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», поэтому на предприятие будут распространяться льготы по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов. 

В результате реализации проекта на территории моногорода Тольятти будет локализована европейская технология массового производства железобетонных изделий. Для российского рынка технология инновационная - работы производятся по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. Это подтверждается результатами экологической экспертизы, которая дала технологии высшую оценку.

Как сообщил заместитель директора завода «Флоркон» Юрий Бурдин, уже сейчас у компании есть заказы на изготовление железобетонных изделий для строительства крупных промышленных объектов как в Самарской области, так и в других регионах страны.

 

Теги: «Флоркон» Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров строительство Тольятти

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