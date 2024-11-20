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Господдержка помогает развиваться производству маломерных судов из Сызрани

20 ноября 2024 09:35
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Господдержка помогает развиваться производству маломерных судов из Сызрани

Маломерные суда сызранского производства под брендом «Виктори Боатс» можно встретить на водных артериях по всей стране. Предприятие вот уже 10 лет занимается их производством. Сегодня модельный ряд насчитывает 6 позиций - это алюминиевые и комбинированные лодки. На предприятии действует полный цикл производства - от корпусов до мягких салонов. Ежегодно здесь выпускают порядка 300 судов, которые отправляются в дилерские центры – их более 20 по России.

«До 2022 года 60% судов отправлялись на экспорт в европейские страны, - рассказывает Александр Коровкин, руководитель ООО «Виктори Боатс». - В связи с введением санкций предприятие переориентировалось на российский рынок. Конечно, случился спад, но мы с ним успешно справились. Каждый год мы прирастаем на 30-40% и ощущаем высокий спрос на нашу продукцию».

Закрывать растущий спрос помогает господдержка. Предприятие активно использует финансовые продукты Гарантийного фонда Самарской области.

Всесторонняя поддержка бизнеса - приоритет в работе областного правительства, обозначенный губернатором Вячеславом Федорищевым.

Льготные средства руководство компании направило на закупку оборудования. В планах - разработка новых моделей, увеличение мощностей, работа над качеством.

«Мы пользуемся услугами Гарантийного фонда не первый год. Это действительно эффективная и нужная поддержка для предпринимательства. С теми процентными ставками, что там предлагают – это действительно помощь», - добавляет Александр Коровкин.

Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для оформления банковских кредитов. Эти программы реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 

«Финансовая поддержка действует и для начинающих предпринимателей, и для предприятий, которые уже длительное время работают на рынке. Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей. И бизнес активно использует инструменты ГФСО», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Узнать подробнее о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно в центре «Мой бизнес» Самарской области (г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или на сайте mybiz63.ru.

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