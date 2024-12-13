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Google Play запретит монетизацию для приложений из России

13 декабря 2024 12:33
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Google Play запретит монетизацию для приложений из России

Google Play с 26 декабря «на неопределенный срок» прекращает сотрудничество с разработчиками, чей банковский счет зарегистрирован в России. Об этом 13 декабря сообщил портал Habr.

«Это означает, что начиная с 26 декабря 2024 года мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи» — заявили представители компании.

Ранее, 14 августа, Google начал удалять российские аккаунты AdSense без предварительного уведомления. Некоторым российским авторам пришли сообщения, в которых сказано, что их аккаунты AdSense отключат к концу августа. Тем не менее блогеры, которые столкнулись с блокировкой аккаунта 14 августа, не получали такого рода уведомлений. Причины данного расхождения не известны, пишут "Известия". 

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