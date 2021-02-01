Годовая инфляция в Самарской области в декабре составила 5,6%

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Дороже, чем годом ранее, жители региона покупали помидоры и огурцы. Динамика цен на эти овощи связана с ростом издержек тепличных хозяйств из-за более холодного декабря, а также с временным запретом на ввоз помидоров, не соответствующих фитосанитарным нормам. Годовой темп прироста цен на картофель остается ниже, чем в других регионах федерального округа и в целом по России.

На удорожание мяса птицы и яиц повлиял рост цен на зерно и, как следствие, кормов. При этом цена на мясо птицы остается на уровне средних значений за последние два года.

Благодаря возросшей конкуренции на рынке молочной продукции замедлилось удорожание сливочного масла и творога. А молоко в декабре можно было купить даже дешевле, чем годом ранее. В результате принятых Правительством России мер годовые темпы роста цен на сахар в декабре стабилизировались, а на подсолнечное масло — замедлились.

Среди непродовольственных товаров ускорился темп роста цен на новые автомобили иностранных марок. Это связано с сокращением их выпуска в период пандемии, а также ростом издержек производителей при остаточном влиянии переноса ослабления рубля.

В условиях активного приобретения жителями региона жилья в период действия программ льготной ипотеки, произошел рост спроса на некоторые предметы бытового обустройства. Это привело к ускорению удорожания мебели, телевизоров, а также крупной бытовой техники.

Вместе с тем, в декабре выгодно было покупать одежду, обувь, парфюмерно-косметические товары. Различные маркетинговые акции привели к тому, что рост цен на эти товары замедлился, сообщает Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.