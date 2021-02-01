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Годовая инфляция в Самарской области в декабре составила 5,6%

1 февраля 2021 10:14
205
Годовая инфляция в Самарской области в декабре составила 5,6%

Дороже, чем годом ранее, жители региона покупали помидоры и огурцы. Динамика цен на эти овощи связана с ростом издержек тепличных хозяйств из-за более холодного декабря, а также с временным запретом на ввоз помидоров, не соответствующих фитосанитарным нормам. Годовой темп прироста цен на картофель остается ниже, чем в других регионах федерального округа и в целом по России.

На удорожание мяса птицы и яиц повлиял рост цен на зерно и, как следствие, кормов. При этом цена на мясо птицы остается на уровне средних значений за последние два года.

Благодаря возросшей конкуренции на рынке молочной продукции замедлилось удорожание сливочного масла и творога. А молоко в декабре можно было купить даже дешевле, чем годом ранее. В результате принятых Правительством России мер годовые темпы роста цен на сахар в декабре стабилизировались, а на подсолнечное масло — замедлились.

Среди непродовольственных товаров ускорился темп роста цен на новые автомобили иностранных марок. Это связано с сокращением их выпуска в период пандемии, а также ростом издержек производителей при остаточном влиянии переноса ослабления рубля. 

В условиях активного приобретения жителями региона жилья в период действия программ льготной ипотеки, произошел рост спроса на некоторые предметы бытового обустройства. Это привело к ускорению удорожания мебели, телевизоров, а также крупной бытовой техники.

Вместе с тем, в декабре выгодно было покупать одежду, обувь, парфюмерно-косметические товары. Различные маркетинговые акции привели к тому, что рост цен на эти товары замедлился, сообщает Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

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19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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