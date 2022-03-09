Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%

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Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42% в годовом выражении против 9,05% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ, передает ТАСС.

"За неделю с 26 февраля по 4 марта 2022 года инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания", - отмечается в обзоре.

При этом по итогам февраля инфляция в РФ в годовом выражении составила 9,15%.

По данным Минэкономразвития, продовольственные цены в феврале выросли в годовом выражении на 11,46% против 11,09% месяцем ранее.

Кроме того, министерство отмечает, что из-за повышенного роста цен в сфере услуг и сегменте непродовольственных товаров монетарная инфляция в феврале ускорилась до 1,04% по отношению к предыдущему месяцу после 0,78% в январе в месячном выражении.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,45%.

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