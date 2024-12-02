Глава регионального минпромторга Денис Гурков провел встречу с куратором «Школы героев»

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Сегодня, 2 декабря 2024 года, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков познакомился со своим куратором – участником региональной кадровой программы «Школа героев» Николаем Сорокиным.



Николай Сорокин, участник специальной военной операции, председатель Региональной общественной организации «Союз десантников подразделений специального назначения» Самарской области и участник первого набора региональной кадровой программы «Школа героев».



Напомним, что «Школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Программа направлена на поддержку участников СВО, желающих приобрести знания и компетенции в сфере государственного управления и менеджмента.



На встрече с врио министра Николай Сорокин представил свой проект по производству автомобилей двойного назначения высокой проходимости.

«Будем вместе работать над проектом, чтобы он получил необходимое развитие. Этот проект – не просто слова, а реальная помощь ветеранам СВО, возможность для них применить свой бесценный опыт и знания на благо нашего региона. Убежден, что совместными усилиями мы добьёмся значительных результатов!», - подчеркнул Денис Гурков в конце встречи.



Необходимо отметить, что в рамках проекта «Школа героев» предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.