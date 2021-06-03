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Глава Минсельхоза заявил, что цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать

3 июня 2021 15:17
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Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены у нас стабилизировались на основные социально значимые товары", - сказал он.

Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

 

Фото:   Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Теги: Минсельхоз удалось стабилизировать цены

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