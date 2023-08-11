Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области

110

В пятницу, 11 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В планах поездки главы ведомства - посещение ряда сельскохозяйственных предприятий и социальных объектов. На встрече с Губернатором Дмитрием Азаровым министр обсудил точки роста сельскохозяйственной отрасли Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев.

Дмитрий Азаров, приветствуя Дмитрия Патрушева, выразил благодарность за поддержку региона, в том числе, в вопросе увеличения субсидирования, кредитования с помощью механизмов Минсельхоза: «Это дает очень серьезный, заметный толчок развитию сельского хозяйства. Например, в прошлом году мы получили рекордную урожайность в Самарской области за всю историю нашего региона. И это, конечно, без мер государственной поддержки, кураторства Минсельхоза было бы просто невозможно. Я вас искренне благодарю».

Дмитрий Патрушев положительно оценил основные параметры развития АПК региона. «По итогам прошлого года отрасль показала значительный рост, индекс сельхозпроизводства у вас составил 119%, это очень уверенные темпы, выше, чем в среднем по Российской Федерации, и конечно же, очень надеемся на то, что в этом году вы тоже покажете положительные результаты», - сказал он. Важными показателями также стали более чем 20-процентный рост заработной платы в сельском хозяйстве региона и сохраняющийся высокий уровень рентабельности производства (по итогам 2022 года – более 35%, что тоже выше, чем в среднем по РФ).

В прошлом году на поддержку АПК Самарской области было направлено более 3 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил своевременность доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей: «Средства освоены полностью, и сейчас мы видим, что доведение средств находится на приличном уровне, порядка 70%. Это хороший темп, рассчитываем, что в 2023 году тоже будут на 100% все эти ресурсы освоены, и аграрии будут иметь возможность пользоваться деньгами именно в тот период, когда они им наиболее необходимы».

В текущем году в регионе яровые засеяны на площади 1,7 млн гектаров, уже ведется уборка нового урожая, обмолочено практически половина площадей и собрано более 1,5 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ. «Будем надеяться, что с погодой будет все в порядке - здесь мы от погоды очень сильно зависим, и в конечном итоге Самарская область соберет очень достойный урожай», - отметил министр, подчеркнув необходимость контролировать ход уборочных работ.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу развития мелиоративного комплекса. Самарская область активно участвует в программе «Земля» (это государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, разработанная Минсельхозом РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина). «В текущем году запланировано порядка 7 проектов мелиорации», - сообщил министр.

Губернатор выразил благодарность за поддержку федерального ведомства в развитии мелиоративной системы и отметил, что в области также реализуется региональная мера поддержки сельхозпроизводителей. «Мы со своей стороны тоже прилагаем усилия. Капитальные расходы сельхозпроизводителю компенсируем в размере 50%, если он занимается мелиорацией - как грант из областного бюджета», - рассказал он.

Дмитрий Азаров сообщил об исполнении работ по развитию систем мелиорации, которые находятся в федеральной собственности. «По первому этапу работы выполнены, по второму – выполнены проектные работы, и мы сейчас хотим заявиться на третий этап на включение в программу. Понимаем, что это не следующий год, а на 2025 и последующие годы – смотрим на перспективу», - обратился он к министру.

Также Дмитрий Патрушев отметил положительные результаты Самарской области по отрасли животноводства, производство растет и в этом году. Развитие сырьевой базы сказывается и на состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности. «В Самарской области растет производство молока, плодоовощных консервов, мясных полуфабрикатов, растительного масла и других видов продукции», - подчеркнул министр.

Ускорить развитие и благоустройство сельских территорий призвана инициатива по развитию опорных населенных пунктов, этот проект рассчитан до 2030 года. В Самарской области сформирован перечень из 27 таких населенных пунктов, и до сентября текущего года будут утверждены планы их долгосрочного социально-экономического развития. «Этот процесс очень важно контролировать, и в случае необходимости наши специалисты всегда помогут, подскажут», - отметил глава Минсельхоза России.

На встрече также обсуждалось участие Самарской области в программе комплексного развития сельских территорий, реализация которой влияет на качество жизни на селе. В рамках этого направления региону было предусмотрено более 1 млрд рублей, реализовано 8 мероприятий, объекты завершены в срок. Министр поблагодарил Дмитрия Азарова за такой результат. «Не у всех настолько хорошо получается. Здесь мы видим, что и вы заинтересованы, ну а если есть ваша заинтересованность, то и проекты готовятся на высоком уровне, и соответственно деньги выделяются, и самое главное, потом эти объекты в срок вводятся и начинают использоваться людьми. В текущем году по этой госпрограмме финансирование мы постарались сохранить на уровне 2022 года и, конечно, рассчитываем, что реализация всех мероприятий будет на очень высоком уровне, как это было в прошлые годы», - подчеркнул Дмитрий Патрушев, обращаясь к Главе региона.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра на два проекта Самарской области, которые заслуживают поддержки: в этом году были заявлены на конкурс по программе комплексного развития сельских территорий проекты Серноводска Сергиевского района и Нефтегорского района, проекты заняли 8 и 10 места соответственно по стране. Дмитрий Патрушев отметил значимость этой работы и добавил, что проекты будут приняты к рассмотрению.

Кроме того, благодаря такому инструменту, как агролизинг, в регионе обновляется парк сельскохозяйственной техники. «В прошлом году было приобретено 419 тракторов, в том числе зерноуборочных комбайнов у нас 174. В этом году темпы сохраняются, за 7 месяцев через Росагролизинг же 396 единиц сельскохозяйственной техники приобретено. Спасибо, без поддержки министерства это было бы невозможно», - отметил Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, механизм агролизинга показывает свою эффективность и будет сохраняться и поддерживаться. Министр высоко оценил качество техники, которое выпускает, в частности, самарское предприятие «Пегас-Агро» - по внесению средств защиты растений и удобрений. «Хорошая техника, я неоднократно видел, причем на выставках она была представлена и в поле я видел, как она работает. Поэтому здесь хочу вас поблагодарить за то, что поддерживаете такие предприятия», - обратился он к Главе региона.

Также Дмитрий Азаров представил главе Минсельхоза России результаты применения в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга.

Фото: Светлана Осьмачкина