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Германская компания Henkel приняла решение прекратить бизнес в России

19 апреля 2022 22:12
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Германский производитель бытовой химии заверил, что во время подготовки выхода из РФ 2,5 тыс. сотрудников компании в России продолжат работать и получать зарплату.

Германская химико-промышленная компания Henkel приняла решение прекратить бизнес в России. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении производителя, передает ТАСС.

Как отмечается в документе, "идет подготовка к процессу реализации" этого решения. "Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс", - отметили в концерне.

В Henkel заверили, что во время подготовки выхода из РФ 2,5 тыс. сотрудников компании в России продолжат работать и получать зарплату. "Финансовые последствия запланированного выхода для Henkel к настоящему моменту пока невозможно определить", - считают в компании.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Еще 4 апреля Henkel заявила, что продолжает работать в России и готова и впредь поставлять в Россию продукцию ежедневного потребления. В начале марта Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России на фоне военной операции РФ на Украине.

 

Фото из открытых источников

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