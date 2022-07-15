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Гендиректор «Вкусно — и точка» сообщил об отказе в поставках картофеля фри

15 июля 2022 09:27
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Гендиректор «Вкусно — и точка» сообщил об отказе в поставках картофеля фри

Крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию. Об этом телеканалу РБК рассказал гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев. 

«Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри, отказались поставлять эту продукцию в Россию», — объяснил Пароев. По его словам, фабрики по производству картофеля фри как в дружественных, так и в недружественных странах, принадлежат 5-6 крупнейшим компаниям. Эти производители имеют штаб-квартиры в недружественных странах. «И, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — уточнил глава «Вкусно — и точка».

Пароев добавил, что около 85% картофеля в «Макдоналдсе» было российского производства. Еще 15% импортировалось, чтобы обеспечить бесперебойность закупок. По его словам, проблемы с российским картофелем в этом году связаны с дефицитом тех сортов, которые используются в сети ресторанов быстрого питания. Он отметил, что сложности в следующем году возникнут в связи с нехваткой в России мощностей для переработки.  

В России существует лишь несколько предприятий, которые перерабатывают картофель нужным образом. Сейчас «Вкусно — и точка» сотрудничает с фабрикой, которая была построена под гарантии «Макдоналдса» (мощностью около 100 тыс. т в год). По словам гендиректора, только там производят полуфабрикат для картофеля фри, который соответствуют стандартам «Вкусно — и точка», пишут Ведомости. 

В начале июля в компании заявили, что в некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картошка фри. Такое решение было принято из-за плохого прошлогоднего урожая сортов, которые используют рестораны быстрого питания. Позже в Минсельхозе сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. В министерстве подчеркнули, что дефицита быть не может, поскольку уже сейчас на рынок поступает картофель нового урожая.

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