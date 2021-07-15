Гендиректор ТоАЗа Межеедов подставил Махлая и поплатился за это

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В неожиданном досрочном увольнении гендиректора ПАО «Тольяттиазот» Дмитрия Межеедова появились новые сенсационные подробности. Журналисты не раз писали о незаконных финансовых схемах, которые проворачивал Межеедов в интересах своего босса, владельца ТоАЗа Сергея Махлая, заочно осужденного за мошенничество и скрывающегося за рубежом от правоохранительных органов. Однако, по словам осведомленного источника на ТоАЗе, Межеедов покинул свой пост не по своей воле, а был Махлаем уволен. Чем лояльный, казалось бы, исполнитель не устроил олигарха? Межеедов стал для Махлая токсичной фигурой Фото с сайта toaz.ru

Хотя на посту генерального директора ТоАЗа Межеедов формально находился всего два года, реальную власть на заводе он прибрал к рукам гораздо раньше, после бегства экс-гендиректора Евгения Королева за границу в 2013 году. Какое-то время гендиректором завода был айтишник Вячеслав Суслов, но противостоять прожженному мастеру нелегальных финансовых схем Межеедову ему было трудно. Межеедов отвечал за важнейшие каналы незаконного вывода денег – через фиктивные стройподряды, договора на ремонты, фрахт судов, через карманные фирмы «Тарсу», «МСА-Строй», «Интеркон», «Ремпуть», «Родничок», «ЗиО», «Строймаркет» и другие. Поэтому его влияние на предприятии неуклонно росло, ведь в этом и состоял главный интерес основного акционера – вывод денег с завода любыми способами. С помощью всех этих схем с завода выводились сотни миллионов долларов в год.

Период правления Межеедова на ТоАЗе, или как говорят на заводе, «межеедовщина», характеризовался фабрикацией и фальсификацией всего и вся, увольнением и бегством квалифицированного персонала и «расправой» с неугодными. При Межеедове на ТоАЗе, например, оказалась упразднена должность главного инженера, то есть должностного лица, ответственного за техническое обеспечение и безопасность работы завода. Множество профессионалов производства, не согласных с методами Межеедова, были уволены, на их место принимались лояльные руководству, но часто некомпетентные люди.

Помогали Межеедову реализовывать все эти схемы его ближайшие подчиненные из числа руководителей завода. Под руководством Межеедова они погрузили завод в фантастическую по масштабам внутреннюю коррупцию и сговор, образовав на предприятии своего рода ОПГ. Именно на этой почве при Межеедове произошло сращивание всех контрольных служб предприятия (отдел анализа цен Худякова, договорного отдела Щербакова), службы экономической безопасности (Бобков, Прохоров), со службой закупок (Уваров, Нагейкин), технической службы (Казачков), главных специалистов (Макрушин, Скобелев, Лукьянченко, Игнатенко). Услуги этих людей хорошо вознаграждались. Они начали жить на широкую ногу, получали квартальные бонусы в десятки миллионов рублей, ездили на представительских «Лексусах» за 7 млн руб., владели элитной недвижимостью в Крыму и Краснодарском крае (это не считая дач, коттеджей и квартир в Тольятти), регулярно ездили на отдых на Карибы, в Мексику и Испанию.

Но лучше всех жил сам Межеедов. За упорную работу по выводу денежных средств с завода он выбил себе зарплату в 72 млн руб. в год, а с надбавками за членство в совете директоров и бонусами его годовое вознаграждение доходило до 400 млн руб. И это – только официальный его заработок.

Сам он жил в особняке, ремонт которого обошелся в 60 млн руб. Хозяйственные расходы на содержание межеедовского коттеджа, его семьи обходилось и оплату прислуги обходились ТоАЗу еще в 100 млн руб. в год. Поэтому не удивительно, что трудовой коллектив завода обрадовался увольнению Межеедова: такого безудержного и демонстративного воровства и пренебрежения правилами промбезопасности не было даже при ныне беглом директоре Евгении Королеве, не говоря уже о Махлае-старшем, деяния которых просто меркнут в сравнении с межеедовскими.

Удивительно, но и фантастических по российским меркам официальных доходов и сверхроскошного образа жизни Межеедову было мало. Для него даже перестало быть табу запустить руку в карман своего шефа Сергея Махлая. Поразительный факт: согласно источникам на заводе, при Межеедове поток средств на офшорные счета Махлаев оказался скромнее, чем при его предшественнике Суслове. Но как это возможно? Ведь Межеедов заработал себе репутацию эксперта по выводу денег. Оказывается, с каждого фиктивного контракта, который заключался с подставными фирмами, Межеедов брал себе откаты в 10%. Иными словами, оценки заработка Межеедова за два года работы на посту гендиректора ТоАЗа в 800 млн руб. оказались чересчур умеренными. Его реальный доход, скорее всего, давно перевалил за миллиард.

Авторитет и значимость Межеедова в собственных глазах в последнее время настолько выросли, что он открыто допускал пренебрежительные высказывания в адрес основного акционера ТоАЗа.

А что касается документального сопровождения вывода денег с завода – так Межеедов и вовсе махнул на это рукой. Сговор Межеедова с руководителями всех контрольных служб предприятия привел к тому, что договора заключались на любые суммы, без реальных тендеров и ценового анализа, без проверки службы экономической безопасности, с теми фирмами, на которые указывал лично Межеедов. А актами выполненных работ (реальными или фиктивными) закрывалась лишь ничтожная часть многомиллиардных договоров.

Так, например, из выведенных в 2021 году 16 миллиардов рублей закрыты актами оказались всего работы на 2,7 миллиарда. Разница более чем в 13 млн рублей в глазах правоохранительных органов и налоговой службы может считаться попросту откровенно похищенной, что в общем-то так и есть. И если Махлай до сих пор делал вид, что ничего с завода не воровалось, то теперь это стало почти невозможным. Перед ним замаячила угроза очередного уголовного преследования, а сумма ущерба, уже нанесенного ТоАЗу основными акционерами завода, из 77 миллиардов рублей может теперь возрасти и до ста миллиардов, с которыми рано или поздно придется расстаться.

В марте-апреле этого года в офисе и коттедже Межеедова прошли обыски. Это говорит о том, что правоохранительные органы уже заинтересовались его деятельностью на ТоАЗк, и, возможно, получили в ходе обысков материалы для пополнения следственной базы.

Все это переполнило чашу терпения Махлая и он уволил Межеедова, ставшего для него чрезмерно токсичной и даже опасной фигурой.

Но последнее «прощай» опальному топ-менеджеру Махлай сказать пока не готов. Все-таки подобный опыт по нелегальному выводу денег не на дороге валяется. Межеедов пока останется в совете директоров, где, очевидно, до поры до времени будет помогать набираться соответствующего опыта 33-летнему финансисту из Москвы Сергею Шишову, работавшему его заместителем по экономике и финансам, а теперь назначенным врио гендиректора. Увы, радость трудового коллектива была преждевременной – политика руководства, по-видимому, остается прежней, хотя Шишову вряд ли кто-то позволит так шиковать напоказ, как было при его предшественнике.

Возможно, сейчас Межеедов надеется, что преждевременная отставка не только утихомирит гнев Махлая, но и убережет его от правоохранительных органов, хотя надежда эта представляется призрачной. Первые аресты и посадки в среди соратников Махлаев по криминальной деятельности уже начались.

Не так давно к 7,5 годам колонии строгого режима был приговорен видный член группировки Махлаев, бывший директор Тольяттихимбанка Александр Попов. Его арестовали в 2019 году при попытке выезда за рубеж. В ведении Попова были различные незаконные финансовые схемы с деньгами ТоАЗа: вывод в офшоры, обналичивание и отмывание средств, неуплата налогов, осуществление коррупционной деятельности. Осудили Попова за попытку дачи взятки в особо крупном размере судьям Верховного суда РФ, а эпизоды его деятельности как руководителя финансового центра ОПС Махлаев еще расследуются.

Повторит ли Межеедов судьбу Попова? По-видимому, все к тому и идет, потому что его «заслуги» в группировке Махлая уже невозможно скрыть от правоохранительных органов. Надеется ли он тихо отсидеться или решится, как и Попов, на бегство из страны? Скорее всего, ни то ни другое у него не получится, и за содеянное Межеедову придется ответить перед законом.