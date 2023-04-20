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"Газпром" заявил о запасах газа на 100 лет

20 апреля 2023 14:01
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"Газпром" заявил о запасах газа на 100 лет

На конец 2022 года извлекаемые запасы "Газпрома" составили 35 трлн куб. м, этого хватит на 100 лет, сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме.

"На конец прошлого года извлекаемые запасы группы "Газпром" составили 35 трлн куб. м газа. Сегодня запасы газа на 100 лет", – сказал он, пишет ТАСС.

"Газпром" остается лидером по запасам газа в мире. В 2022 году компания увеличила запасы на 529,2 млрд куб. м и 18 лет подряд обеспечивает прирост запасов газа выше объемов добычи.

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