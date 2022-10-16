Французы раскритиковали уход компании Danone с российского рынка

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Читатели издания Le Figaro высказали мнение по поводу недавнего решения компании Danone отойти от контроля над российским сегментом бизнеса.

Один из пользователей написал, что уход Danone не станет потерей для людей в России, другой же отметил, что за текущие события следует сказать «спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании».

«Если бы только Danone. До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях», - добавил еще один.

Ранее компания по производству молочных продуктов Danone сообщила об уходе с российского рынка.

В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка».

Там пояснили, что считают данное решение лучшим вариантом «для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», пишет АиФ.