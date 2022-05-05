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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов. В числе победителей – четыре проекта из Самарской области. Общая сумма грантов, выделенных на их развитие, составит 36,8 млн рублей.

«На территории региона мы создали много инструментов поддержки инновационных предпринимателей, в том числе организовали прямое взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям, ориентированным на представителей среднего и малого бизнеса. Благодаря грантам и комплексу государственных мер поддержки, инновационные предприятия Самарской области получают дополнительную возможность развития своих проектов», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

29 апреля 2022 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) были утверждены итоги конкурсов по отбору проектов по программам «Коммерциализация» (очередь XVI), а также по конкурсу «Старт-Цифровые технологии-1» (очередь IV) в рамках программы «Старт».

На конкурс «Коммерциализация» поступило 240 заявок из 50 субъектов России. Из них экспертное жюри рекомендовало к финансированию 84 заявки, в том числе три – из Самарской области.

Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ПРОММЕТЭКС» с проектом «Внедрение новых материалов, оборудования и технологий при окраске изделий, используемых в машино- и судостроении» получит на реализацию своего проекта грант в размере 3 840 000 рублей.

Генеральный директор компании «Промметэкс» Ахнаф Гарифуллин пояснил, что грант будет направлен на прохождение сертификации лакокрасочных и биозащитных покрытий, разработанных компанией на основе «зеленых» технологий. Часть средств пойдет на приобретение высокотехнологичного оборудования.

– Это первый грант ФСИ, полученный нашей компанией. Мы активно сотрудничаем с РЖД, поэтому нам необходима сертификация ВНИИЖТ (научно-исследовательского института железнодорожного транспорта). А сертификация по линии Российского морского регистра судоходства позволит расширить индустриальное партнерство в сфере судостроения и судоремонта, – пояснил Ахнаф Раисович.

ООО НПП «АВИС» с проектом «Освоение новых птицезащитных устройств для энергосистем России и зарубежья» получит финансирование в размере 9 971 885 рублей.

Птицезащитные устройства широко используются в электросетевом комплексе – в частности, на воздушных линиях электропередач, т.к. повышают надежность и отказоустойчивость сетей. Как отметили специалисты компании «АВИС», предприятие специализируется в этой отрасли с 2014 года, совершенствуя применяемые технологии и расширяя номенклатуру производимой продукции. Результатом является многолетний опыт сотрудничества компании с ведущими предприятиями нефтегазовой и энергетической промышленности России.

Грант Фонда позволит приобрести высокотехнологичное оборудование для локализации производства комплектующих на собственном предприятии и снижения их себестоимости.

ООО «СМАЙЛРУМ ФРАНЧАЙЗИНГ» с проектом «Масштабирование российского производства дентального расходного материала для косметического отбеливания зубов» получит от Фонда содействия инновациям грант в размере 20 000 000 рублей. Компания, начинавшаяся как локальное самарское предприятие, на сегодняшний день имеет более 130 представительств от Крыма до Сахалина. Доля компании составляет до 35% российского рынка производителей наборов для домашнего отбеливания зубов, которую планируется нарастить в ближайшие годы.

Конкурс «Старт-Цифровые технологии-1» проводился в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Из 112 заявок, поступивших от 41 субъекта РФ, рекомендации к финансированию получили только 16 заявок, в том числе одна – из нашего региона.

Летин Дмитрий Витальевич с проектом «Разработка универсального интернет-видеосервиса для дистанционного образования на основе алгоритмов дополненной реальности» получит финансирование в размере 3 000 000 рублей. Грант позволит обеспечить первый этап разработки видеосервиса, который помимо дистанционного обучения может эффективно использоваться для организации предметных олимпиад и чемпионатов, вступительных экзаменов, репетиторства и других видов активностей, связанных с образованием.

Региональным представителем Фонда содействия инновациям является руководитель ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. По единому номеру технопарка (8482) 93-00-93, доб. 932 можно получить консультационную поддержку по основным программам Фонда, ознакомиться с деталями заполнения заявок на конкурсы, записаться на индивидуальную консультацию.

Фото: пресс-служба технопарка