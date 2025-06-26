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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре

26 июня 2025 13:26
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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре

В пятницу, 27 июня, Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», проходящей при поддержке нацпроекта «Кадры». 

 Центральным событием станет «Фестиваль профессий» с 10:00 до 19:00 в Струковском саду, где свои вакансии представят 40 работодателей.

Среди них - предприятия приоритетных отраслей экономики и АПК, промышленные перерабатывающие предприятия, образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям. 

 Все желающие смогут пройти экспресс-собеседования и профориентационное тестирование, узнать о карьерных возможностях и корпоративных программах работодателей, а также получить консультацию по мерам государственной поддержки и посетить интерактивные зоны с мастер-классами от предприятий. 

 Программа ярмарки «Работа России. Время возможностей» в Самаре и дополнительная информация доступна на сайте регионального министерства труда, занятости и миграционной политики /2025/03/14/vserossijskaya-yarmarka-trudoustrojstva-2025.

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