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Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС

26 декабря 2023 13:19
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Федеральные эксперты высоко оценили готовность Самарской области к внедрению БАС

Впервые в России ведущие федеральные эксперты и предприятия в сфере беспилотных авиационных систем собрались в Самарской области, чтобы обсудить развитие новой отрасли БАС. В расширенном выездном совещании приняли участие представители Правительства Самарской области, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения РФ, научно-производственного центра «БАС Самара», а также научно-исследовательских центров, институтов развития и предприятий - производителей БАС.

Накануне Глава региона Дмитрий Азаров запустил первый этап производства беспилотников в Самарской области. Строительство завода по производству БАС в ОЭЗ «Тольятти» ведет компания «Транспорт будущего». Проект по созданию в регионе кластера БАС реализуется при прямой поддержке Президента России Владимира Путина.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил участникам заседания результаты масштабной работы по созданию кластера беспилотных авиационных систем, которую команда региона ведет совместно с инвестором – компанией «Транспорт Будущего». По его словам, благодаря участию Губернатора Дмитрия Азарова, в рекордные сроки была подготовлена и направлена в федеральное минэкономразвития заявка с инициативой внедрения экспериментального правового режима (ЭПР). Параллельно проект согласовали в Самарской Губернской Думе, и уже 9 ноября 2023 года было принято Постановление Правительства РФ «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Самарской области».

«ЭПР даст региону возможность стать точкой роста развития отрасли БАС для скорейшего внедрения новых технологий в экономику страны. Применяя опытные дроны, проводя экспертизы и сертификацию новых образцов, мы ускорим это развитие. Для этого в Самарской области уже создан специальный Научно-производственный центр, открыто опытное производство самих беспилотников, на финальной стадии утверждение посадочных площадок для развития БАС», - акцентировал Дмитрий Богданов.

В регионе представлены компетенции по всем стадиям жизненного цикла для развития отрасли беспилотной авиации: от производства самих беспилотников до их комплектующих, от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. Дроны, которые будут разрабатывать и производить в Самарской области, планируется применять для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, для целей МЧС, мониторинга протяженных объектов инфраструктуры и др. Таким образом, регион станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям деятельности.

Глава областного минэкономразвития также рассказал о создании научно-производственного центра в сфере БАС на площадке технопарка «Жигулевская долина». «Всего три субъекта страны отобраны в качестве пилотных регионов и готовы для этой работы, - акцентировал Дмитрий Богданов. – Кроме того, в Самарской области опережающими темпами идет создание дронопортов, где будет внедряться новое оборудование, тестироваться новые технологии совмещения работы беспилотников и других видов транспорта».

В регионе уже активно работают предприятия, которые разрабатывают, выпускают и тестируют грузовые беспилотники. Так, пилотируется совместный проект с Минздравом РФ по перемещению лекарственных препаратов в труднодоступные территории, тестируются дроны в сфере сельского хозяйства. «Все эти факторы позволили региону получить поддержку на федеральном уровне для создания центра разработок, который будет работать не только на Самарскую область, но в целом на всю страну. Мы создаем его с компанией «Транспорт будущего», с другими отраслевыми предприятиями, с командой технопарка «Жигулевская долина», а также используя льготные налоговые режимы для инвесторов, в том числе, в особой экономической зоне», - перечислил Дмитрий Богданов.

Начальник управления радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский обратил внимание на большую проделанную работу команды Самарской области и назвал регион ледоколом, которому предстоит роль первооткрывателя в непростом, но очень интересном пути по развитию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он также отметил, что приобретенный губернией опыт в дальнейшем будет транслирован на другие регионы России.

Участники совещания также обсуждали технические особенности цифровых платформ информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов. В частности, Дмитрий Бобылев, генеральный директор ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», предложил синхронизировать цифровые системы всех участников проекта для эффективного развития отрасли.

В завершение дня участники выездного совещания встретились с самарскими предприятиями-участниками кластера производителей БАС, где акцентировали внимание предпринимателей на возможность встать у истоков зарождения новой отрасли экономики.

Фото - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

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