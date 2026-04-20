ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами

Ozon получила от ФАС предупреждение из-за знака «Оригинал» под карточками товаров.

Ведомство заявило, что «это создаёт у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре».

Теперь маркетплейс обязан устранить нарушения, иначе ФАС возбудит антимонопольное дело.

Представитель Ozon сообщил iPhones.ru, что значок «Оригинал» является «инструментом экономической ответственности продавца за подлинность товара», а не дополнительной услугой.