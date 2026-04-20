Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл лекций «За кадром»

240
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл лекций «За кадром»

Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «За кадром» (12+), в рамках которого пройдут 4 лекции о профессиях, связанных с искусством кино, но остающихся в тени. Научные сотрудники расскажут о работе художников по костюмам, операторов, постановщиков трюков и художников-постановщиков на примере фильмов Эльдара Рязанова.
Первое мероприятие цикла состоится 25 апреля (суббота) в 14.00. Историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова прочитают лекцию «Трудности советского трюкового кино» (12+).
«Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом», – писал Рязанов, вспоминая фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974, 12+). Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих работ, Эльдар Александрович сталкивался с определенными проблемами. Например, режиссер довольно часто прибегал к использованию различных трюков.
Арина Коробейникова разберет несколько кинокартин – «Человек ниоткуда» (1961, 12+), «Гусарская баллада» (1962, 6+), «Берегись автомобиля» (1966, 12+) и «Старые клячи» (2000, 12+). Их анализ позволит посетителям лекции узнать о секретах создания самых ярких и запоминающихся трюковых сцен, а также о людях, стоявших за их созданием.

Есть в фильмографии Рязанова комедия, трюки в которой выходят на первый план. Это как раз «Невероятные приключения итальянцев в России», где присутствуют и автомобильные погони, и прыжки через разведенный мост, и съемки со львом Кингом. Эльдар Александрович подробно рассказывал о съемках фильма в своей книге «Неподведенные итоги» (1983, 16+), вспоминал о работе с Андреем Мироновым, который храбро выполнял сложные трюки (например, в сцене погони он прополз по трясущейся лестнице пожарной машины до крыши «Жигулей» и влез в салон). Режиссер писал: «Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути «чистого» трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра!»
Как сбросить огромный диван на головы «французов», проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Об этом расскажет Елена Шатилова.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cVURDS

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
