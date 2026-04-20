Музей Эльдара Рязанова запускает цикл лекций «За кадром»

Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «За кадром» (12+), в рамках которого пройдут 4 лекции о профессиях, связанных с искусством кино, но остающихся в тени. Научные сотрудники расскажут о работе художников по костюмам, операторов, постановщиков трюков и художников-постановщиков на примере фильмов Эльдара Рязанова.

Первое мероприятие цикла состоится 25 апреля (суббота) в 14.00. Историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова прочитают лекцию «Трудности советского трюкового кино» (12+).

«Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом», – писал Рязанов, вспоминая фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974, 12+). Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих работ, Эльдар Александрович сталкивался с определенными проблемами. Например, режиссер довольно часто прибегал к использованию различных трюков.

Арина Коробейникова разберет несколько кинокартин – «Человек ниоткуда» (1961, 12+), «Гусарская баллада» (1962, 6+), «Берегись автомобиля» (1966, 12+) и «Старые клячи» (2000, 12+). Их анализ позволит посетителям лекции узнать о секретах создания самых ярких и запоминающихся трюковых сцен, а также о людях, стоявших за их созданием.

Есть в фильмографии Рязанова комедия, трюки в которой выходят на первый план. Это как раз «Невероятные приключения итальянцев в России», где присутствуют и автомобильные погони, и прыжки через разведенный мост, и съемки со львом Кингом. Эльдар Александрович подробно рассказывал о съемках фильма в своей книге «Неподведенные итоги» (1983, 16+), вспоминал о работе с Андреем Мироновым, который храбро выполнял сложные трюки (например, в сцене погони он прополз по трясущейся лестнице пожарной машины до крыши «Жигулей» и влез в салон). Режиссер писал: «Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути «чистого» трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра!»

Как сбросить огромный диван на головы «французов», проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Об этом расскажет Елена Шатилова.

