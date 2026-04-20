В 2025 году чаще всего искали кошку Мусю и собаку Арчи

Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В 2025 году чаще всего искали кошку Мусю и собаку Арчи

246
В 2025 году чаще всего искали кошку Мусю и собаку Арчи

Всероссийская платформа защиты животных Pet911.ru совместно с сервисом для поиска пропавших питомцев в городах Kaspersky PetKa подготовила ежегодный отчёт о питомцах, которые терялись и находились в 2025 году. Среди ключевых выводов — портрет типичного животного-«потеряшки»: кто он по породе, полу и даже кличке.

В 2025 году на Pet911.ru появилась возможность указывать кличку питомца — ею воспользовались около 70% владельцев. Среди потерявшихся кошек чаще всего встречаются Муся, Барсик, Кузя, Буся и Вася. В собачьем рейтинге лидируют Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш.

Первое место по потерям среди собак так же, как и в 2024 году, занимают хаски — это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе. Впрочем, в 2025 году их потери сократились на 25%: возможно, владельцы стали более пристально наблюдать за ними. Главное изменение года — овчарки вышли на второе место, обогнав терьеров. Гораздо чаще стали теряться немецкие овчарки — на 37%.

«Чаще всего теряются не «непослушные» животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания. Порода — это поведенческий профиль, и чем лучше владелец понимает его заранее, тем меньше объявлений о пропаже. Хаски лидируют не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена генетически. Порода отличается независимостью мышления и найдёт любую возможность для побега, если её энергии нет выхода. Выход овчарок на второе место — тревожный сигнал. Рост потерь немецких овчарок коррелирует с ростом их популярности: порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к её реальным запросам. Это рабочая собака с высокими потребностями в нагрузке, и когда этих нагрузок нет — она начинает искать выход самостоятельно», — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

Трекер снижает вероятность потерь. Если же судить по данным PetKa, то самая ответственная аудитория — владельцы корги. Они чаще владельцев других пород используют трекеры (8% пользователей). При этом корги практически не встречаются в рейтинге потерь. Хаски, несмотря на лидерство по пропажам, лишь на третьем месте по оснащённости трекерами.

А что там с кошками? Среди кошек чаще всего теряются шотландские вислоухие, причем их владельцы, согласно данным PetKa, почти не пользуются трекерами. На втором месте по склонности пропадать — мейн-куны, крупная и любопытная порода, которую активно берут на уличные прогулки, причём в 2025 году они терялись чаще на 30%. Согласно данным PetKa, активно пользуются трекерами хозяева британских короткошёрстных, абиссинских и мейн-кунов, и эти породы в списке “потеряшек” встречаются редко.

«Статистика использования нашего трекера отражает личность не столько типичного владельца питомца, сколько портрет пользователей, которые особенно переживают за безопасность своего любимца. Решение Kaspersky PetKa в первую очередь создано для того, чтобы обеспечить владельцам спокойствие и повысить шансы быстро найти питомца в случае его пропажи. На данный момент статистика сформирована на основе данных пользователей Android. Будет интересно посмотреть, как изменятся эти показатели с выходом версии приложения для iOS, которая уже доступна для скачивания в App Store», - комментирует Дмитрий Романов, директор по продукту Kaspersky PetKa.

Если говорить о рисках в зависимости от пола животного, то хозяевам животных мужского пола нужно быть начеку. Именно мальчики находятся в зоне риска по данным аналитиков: они теряются чаще и возвращаются к хозяевам реже. За год среди пропавших животных с известным полом самцы составляют около 58% — как среди собак, так и среди кошек. Они активнее исследуют территорию и чаще срываются в период половой охоты. Девочки находятся чаще: собаки-самки возвращаются домой на 8% чаще кобелей, кошки — на 14% чаще котов. По всей видимости, самки осторожнее, реже уходят далеко и охотнее идут на контакт с людьми.

Региональная карта кличек

Впрочем, кличка-лидер зависит от региона. В Москве потерянных собак чаще всего зовут не Арчи, а Буся и Ева — столица оказалась единственным мегаполисом с нетипичным рейтингом. В Забайкальском крае собак называют Байкалами, в Оренбурге лидирует Зевс, в Приморье — Норд, в Брянске — Гром, а в Астрахани — Граф. Среди кошек Муся уступает первенство в половине регионов: в Новосибирске чаще всего теряются Сони, в Дагестане — Симбы, в Пермском крае и Карелии — Васи, а в Воронеже, Иркутске и Башкортостане лидирует Барсик.

 

Региональная карта пород

Хаски лидируют по потерям далеко не везде — лишь в 6 регионах из 40 крупнейших. В Москве чаще всего теряются чихуахуа, на севере страны — в Пермском крае, Карелии, Архангельской и Вологодской областях — главная порода-беглец это лайка. В южных регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская область) доминируют терьеры, а в Ростовской области и Крыму — джек-рассел-терьеры. Немецкая овчарка, показавшая самый заметный рост потерь в 2025 году, уже вышла на первое место в 9 регионах — от Свердловской до Калининградской области.

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
