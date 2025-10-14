ФАС разрешила покупку сети гипермаркетов "О'Кей"

130

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила сделку, в ходе которой тюменская компания "Земун" приобретает сеть гипермаркетов "О'Кей". Об этом сообщили в ведомстве.

Ведомство рассмотрело ходатайство ООО "Земун" о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл", которая, согласно ранее согласованному заявлению, владеет 99,56% ООО "О'Кей". По завершении сделки компания "Земун" получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

"ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О’Кей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Компания "Земун" была зарегистрирована в Тюмени 19 февраля 2024 года. Основной деятельностью заявлена оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Согласно данным "БИР-Аналитик", в апреле 2025 года единственным владельцем и генеральным директором компании стала Ольга Запорожец. Уставный капитал "Земун" составляет 10 тысяч рублей, при этом хозяйственную деятельность компания пока не вела.

ФАС считает, что данная сделка не повлияет на уровень конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли, пишет Смотрим.