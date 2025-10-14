Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
ФАС разрешила покупку сети гипермаркетов "О'Кей"

14 октября 2025 13:21
130
ФАС разрешила покупку сети гипермаркетов "О'Кей"

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила сделку, в ходе которой тюменская компания "Земун" приобретает сеть гипермаркетов "О'Кей". Об этом сообщили в ведомстве. 

Ведомство рассмотрело ходатайство ООО "Земун" о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл", которая, согласно ранее согласованному заявлению, владеет 99,56% ООО "О'Кей". По завершении сделки компания "Земун" получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

"ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О’Кей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Компания "Земун" была зарегистрирована в Тюмени 19 февраля 2024 года. Основной деятельностью заявлена оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Согласно данным "БИР-Аналитик", в апреле 2025 года единственным владельцем и генеральным директором компании стала Ольга Запорожец. Уставный капитал "Земун" составляет 10 тысяч рублей, при этом хозяйственную деятельность компания пока не вела.

ФАС считает, что данная сделка не повлияет на уровень конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли, пишет Смотрим.

Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
163
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
441
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
401
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
308
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1152
