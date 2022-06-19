ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России. Об этом сообщает РБК.

По его словам, цены на авиакеросин растут несмотря на снижение спроса.

Шаскольский отметил, что на цены на авиабилеты данная ситуация в настоящее время не влияет. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

В начале июня эксперты предупреждали, что рост цен на нефть грозит авиаперевозчикам серьезным увеличением расходов на топливо. К 7 июня стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 4,8%, до 65,5 тысячи рублей за тонну, максимально приблизившись к рекордным мартовским показателям.

По данным биржи, сейчас цены на авиатопливо находятся на максимальных уровнях на фоне роста цен на нефть до порядка 120 долларов за баррель. Дополнительное ценовое давление оказывает сезонное увеличение числа авиаперелетов, пишет Лента.