Евросоюз ввел санкции против самарского завода "РКЦ "Прогресс""

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В субботу, 26 февраля, стало известно о пакете санкций, которые Европейский союз ввел в отношении первых лиц России и нескольких крупных предприятий страны. Об этом говорится в публикации официального журнала Евросоюза (ЕС).

В списке президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также под ограничительные меры из-за военной операции на Украине попали несколько структур при администрации президента РФ, центр связи Минобороны, Служба внешней разведки.

Среди предприятий, в отношении которых объявили санкции, оказался самарский ракетно-космический центр «Прогресс». А всего под ограничения попали 64 структуры, пишет 63.ру.

РКЦ «Прогресс» — ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей (РН) среднего класса. В конструкторских подразделениях предприятия разрабатывают конструкторскую документацию на РН среднего класса и приборы дистанционного зондирования Земли. В цехах изготавливают комплектующие, детали, узлы, блоки РН. Также там проходят испытания ракетно-космической техники.

— Принятое решение налагает дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения, технологии и предоставление сопутствующих услуг, а также — ограничения на экспорт определенных товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российской сферы обороны и безопасности, — говорится в документе.

Вот как прокомментировал санкции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин:

— Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы.

Сейчас во Французской Гвиане находится 87 россиян. Это сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок «Фрегат-МТ» к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ «Прогресс» и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

РКЦ «Прогресс» уже не первый раз попадает под санкции. Такое уже было в декабре 2020 года.

Ближайший запуск самарской ракеты с Байконура должен состояться 5 марта 2022 года.