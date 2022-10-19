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Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось ранее. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РБК.

Она напомнила, что такой результат достигнут всего за восемь месяцев, прошедших с момента ввода российских войск на территорию Украины. Весной эксперты ожидали, что переход займет несколько лет, но власти Евросоюза справились быстрее.

Глава ЕК признала, что переход дался большой ценой, но он был необходим. Его результатом стало опережающее планы заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) даже с учетом остановки российских газопроводов и резкого снижения поставок.

На фоне снижения опасений инвесторов биржевые цены на газ в Европе в последние две недели снизились на треть. Накануне, 18 октября, стоимость ноябрьских фьючерсов на лондонской бирже ICE упала ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период даже с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза. При этом эксперты указывают, что отказ Китая от продажи своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли скажется на обеспеченности Европы.

Российские власти неоднократно заявляли о неготовности Европы к прохождению зимнего периода без российского газа и предупреждали о подорожании топлива в холодные месяцы. В частности, в октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что предстоящей зимой некоторые города замерзнут. В свою очередь президент страны Владимир Путин впервые признал, что «Северный поток-2», скорее всего, не будет запущен никогда, пишет Лента.