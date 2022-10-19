Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжаются работы по обновлению сетей водоотведения в Куйбышевском районе.
«РКС-Самара»: в Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора
Галерея станет ареной для программы «Солнечный эквилибриум» самарского детского образцового циркового коллектива «Арлекино».
СОУНБ: галерея «Новое пространство» приглашает на представление цирка «Арлекино»
Низкие температуры воздуха, порывистый ветер, туман и высокая волна значительно осложняют процесс управления маломерным судном.
Спасательная служба региона напоминает правила безопасного плавания на маломерном судне в осенний период
Пряжу для того, чтобы обеспечить всех желающих передать ребятам теплую весточку с малой родины, закупило районное Управление культуры.
Женщины Кошкинского района вяжут шерстяные носки для наших бойцов
Соперником волжан станет ВК «Динамо - Ленинградская область».
20 октября волейболисты «Новы» проведут первый домашний матч в Pari Суперлиге
Спортсмены будут состязаться в многоборье и в личном первенстве.
В Сызрани состоятся l Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
В качестве награды муниципалитету полагается денежная премия  в размере 13,5 млн рублей.
В конкурсе «Лучшая муниципальная практика» победителем стало сельское поселение Михайло-Овсянка Пестравского района
В конкурсе приняли участие 14 представителей предприятий Самары, Тольятти и Сызрани.
В Самарской области проходит конкурс «Лучшая швея»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.7
-0.06
EUR 60.53
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа

19 октября 2022 13:35
1017
Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа

Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось ранее. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РБК.

Она напомнила, что такой результат достигнут всего за восемь месяцев, прошедших с момента ввода российских войск на территорию Украины. Весной эксперты ожидали, что переход займет несколько лет, но власти Евросоюза справились быстрее.

Глава ЕК признала, что переход дался большой ценой, но он был необходим. Его результатом стало опережающее планы заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) даже с учетом остановки российских газопроводов и резкого снижения поставок.

На фоне снижения опасений инвесторов биржевые цены на газ в Европе в последние две недели снизились на треть. Накануне, 18 октября, стоимость ноябрьских фьючерсов на лондонской бирже ICE упала ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период даже с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза. При этом эксперты указывают, что отказ Китая от продажи своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли скажется на обеспеченности Европы.

Российские власти неоднократно заявляли о неготовности Европы к прохождению зимнего периода без российского газа и предупреждали о подорожании топлива в холодные месяцы. В частности, в октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что предстоящей зимой некоторые города замерзнут. В свою очередь президент страны Владимир Путин впервые признал, что «Северный поток-2», скорее всего, не будет запущен никогда, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
19 октября 2022  12:43
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
148
В Самарской области появятся три новые госнаграды
19 октября 2022  11:43
В Самарской области появятся три новые госнаграды
193
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
19 октября 2022  10:38
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
184
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
19 октября 2022  09:37
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
639
Темпы социально-экономического развития Самарской области, которое высоко оценил Президент России Владимир Путин.
18 октября 2022  23:40
Дмитрий Азаров об итогах встречи с Президентом: «Достижения Самарской области – это достижения всех жителей нашего региона»
1197
Весь список