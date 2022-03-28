Евгений Шахматов: у региона есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции

70

63-й регион готов обеспечить предприятия страны профессиональными кадрами для работы авиационной и космической промышленности в условиях санкций. По словам научного руководителя Самарского университета, члена-корреспондента РАН Евгения Шахматова, в Самаре - серьезная научная и образовательная база, которая позволяет гарантировать стабильную работу ключевых отраслей не только нашего региона, но России в целом.

Доктор технических наук заявил:

"Еще с советских времен в Самарской области - высококлассная образовательная школа и хорошая производственная база. Постоянно происходит их кооперация. Наш университет всегда работает в связке с ведущими предприятиями отрасли. Если еще раз вспомнить советские времена, то тесно сотрудничали с фирмами Дмитрия Ильича Козлова и Николая Дмитриевича Кузнецова. А сегодня тесные связи не прекращаются. В частности, работаем с предприятиями "Ростеха", с "Роскосмосом" и др. Не только наш университет ведет работу с крупнейшими современными корпорациями, но, например, и СамГТУ"

Евгений Шахматов отметил, что в Самарской области тесная связь науки и производства, что, безусловно, поможет преодолеть несправедливые антироссийские санкции:

"Самарские вузы всегда нацелены на то, чтобы подготовить необходимые кадры. По моему мнению, именно подготовка инженеров должна выходить на первый план. Инженерные кадры очень нужны для предприятий. Необходимо договориться, по каким программам осуществлять подготовку, в частности совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Тщательного проговорить, какие нужны программы и направления для производства. Потенциал для сотрудничества, безусловно, есть. Например, в настоящее время на орбите находится спутник дистанционного зондирования Земли, сделанный в кооперации РКЦ "Прогресс" с нашим университетом и другими вузами региона. Создается и новый аппарат на его базе. Так что связь вуз - производство, безусловно, имеется. А в условиях санкций, при поддержке государства есть потенциал для наращивания производства высокотехнологичной продукции".

Научный руководитель Самарского университета также отметил, что поведение Запада в настоящее время идет вразрез со стратегией развития мира в целом и дальнейшим прогрессом во всех отраслях:

"Санкции направлены на ослабление России. Но там не учитывают тот фактор, что в такие трудные времена мобилизуется вся страна, предприятия, конкретные люди. Мы ставим себе цели и пытаемся их достигать. Сейчас время, когда можно себя реализовать. Санкции, которые должны оказывать давление на ракетную и авиационную промышленность РФ, дадут импульс к дальнейшему поступательному развитию этих направлений. В этом отношении потенциал у Самарской области очень высокий, один из самых высоких среди регионов нашей страны. Да и с зарубежными странами можем конкурировать. Поэтому надо воспользоваться ситуацией и определиться, какие направления мы можем на себя взять, чтобы заместить ту или иную продукцию. Также возможна кооперация между предприятиями нашей губернии и других регионов. Это все пойдет только на пользу нашей стране", сообщает sova.info.

Фото: Самарский университет