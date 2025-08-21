Еще пять производителей губернии получили право использовать бренд «Самарский продукт»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще пять производителей губернии получили право использовать бренд «Самарский продукт»

21 августа 2025 13:11
121
Участники проекта получают поддержку от Правительства Самарской области.

 «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В этот раз к проекту присоединились преимущественно промышленные предприятия региона. 

Проект «Самарский продукт: Сделано в Самарской области» помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

В число новых обладателей права использования региональной символики «Самарский продукт» вошли АО «Самарский электромеханический завод», ОАО ПКК «Весна», ПАО «ЗиТ», ЗАО «Чистая вода», а также предприниматель Оксана Рюмина. 

Эти компании представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат «Ранет» и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметические средства. 

Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда: ООО «Хлебный альянс», а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней,  ИП Кузнецова Я.А., ИП Антимонова Т.Н.

Участники проекта получают поддержку от Правительства Самарской области. Среди таких инструментов - возможность участия в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак «Самарский продукт» привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции.

«Этот проект – эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. 

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
21 августа 2025, 14:51
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Общество
19
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
21 августа 2025, 14:20
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С. Экология
53
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
21 августа 2025, 13:59
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском... Общество
107
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
Весь список