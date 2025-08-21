Еще пять производителей губернии получили право использовать бренд «Самарский продукт»

121

«Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В этот раз к проекту присоединились преимущественно промышленные предприятия региона.

Проект «Самарский продукт: Сделано в Самарской области» помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

В число новых обладателей права использования региональной символики «Самарский продукт» вошли АО «Самарский электромеханический завод», ОАО ПКК «Весна», ПАО «ЗиТ», ЗАО «Чистая вода», а также предприниматель Оксана Рюмина.

Эти компании представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат «Ранет» и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметические средства.

Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда: ООО «Хлебный альянс», а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней, ИП Кузнецова Я.А., ИП Антимонова Т.Н.

Участники проекта получают поддержку от Правительства Самарской области. Среди таких инструментов - возможность участия в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак «Самарский продукт» привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции.

«Этот проект – эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области