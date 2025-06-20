Еще 43 млрд инвестиций – третий день работы на ПМЭФ делегации Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым 

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В пятницу, 20 июня, состоялся третий день Международного петербургского экономического форума. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым провела ряд встреч и переговоров с представителями Правительства РФ, крупнейших компаний, различных субъектов нашей страны и других государств с целью выстраивания сотрудничества в интересах региона. Были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму в 43 млрд рублей.

Так, в 2026 году в ОЭЗ «Тольятти» начнется строительство первого в России завода по производству ксантановой камеди. Объем инвестиций по проекту составит 40 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Вячеслав Федорищев, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ООО «РусКамедь» Андрей Крушинский. Открытие завода позволит создать более 300 новых высокотехнологичных рабочих мест. Предприятие обеспечит независимость потребителей в нефтегазовой, пищевой, фармацевтической промышленности России от поставок импортной продукции. Самое пристальное внимание при реализации проекта будет уделено вопросам соблюдения всех экологических норм и обеспечения безопасности для окружающей среды.

Развитию потенциала сельского хозяйства Самарской области будет способствовать соглашение, заключенное Правительством региона с АО «Росагролизинг».

«Это соглашение в очередной раз доказывает, что наши сельхозпредприятия получат самые лучшие доступные технологии, финансовую и нефинансовую поддержку», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов со своей стороны сообщил, что Самарская область – один из основных регионов для компании.

На комплексное сотрудничество в различных сферах направлены соглашения Самарской и Курской областей. Документы подписаны Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Запланировано взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах, развитие инвестиционной инфраструктуры, реализация проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

Самарская область развивает контакты и с другими государствами. На встрече Вячеслава Федорищева с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия.

«Мы хотели бы развивать дружеские отношения, отношения в сфере социально-экономического развития. И точно знаем, что это будет на пользу обеим нашим странам и нашим людям», - отметил Вячеслав Федорищев.

Ненад Попович подчеркнул: «Вижу, что Ваша область развивается действительно усиленными темпами. Новая молодая команда. Позавидовать Вашей команде могут многие и в других государствах».

Потенциал и возможности Самарской области представлялись потенциальным партнерам и инвесторам не только на встречах во время переговоров. Большой интерес среди участников ПМЭФ вызывает выставочный стенд региона. Среди тех, кто его посетил 20 июня, были Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, а также министр экономического развития ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри.

Возможности Самарской области высоко оценил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

«Самарская область достаточно активно развивает промышленный потенциал. И те направления, которые были заложены в программе развития обрабатывающей промышленности, они выполняются. Уверен, что новый руководитель Самарской области будет принимать максимальное участие в тех проектах, которые требуют внимания со стороны руководства региона», - сказал Денис Мантуров.

В ходе рабочего дня было заключено соглашение с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Это поможет в работе по созданию в Самарской области Регионального координационного центра, который формируется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Глава Самарской области также принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступил Президент России Владимир Путин.

Отметим, что по итогам работы Самарской области на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области