Еще 15 региональных стартапов получат статус резидентов «Жигулевской долины»

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На заседании единого экспертного совета технопарков под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова к статусу резидентов технопарка «Жигулевская долина» были одобрены 15 заявок с инновационными проектами. Среди них – проекты в сфере инжиниринга, в области создания новых материалов, а также проекты по разработке CRM-системы, мобильных дата-центров, автоматизированной системы переработки стоков и другие.

«Жигулевская долина» – крупнейшая инновационная площадка региона, предоставляющая стартапам широкий спектр возможностей для роста и выхода на различные рынки, – рассказал Дмитрий Богданов. – По итогам последнего экспертного совета мы отбираем заявки с готовыми проектами и стартапами, развитие которых способствует укреплению технологической независимости страны, – IT, инжиниринг, энергетика, создание новых материалов», – добавил министр.

В статусе резидента инновационные стартапы получают доступ к широкому перечню мер поддержки. Это размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в конференц-холле, помощь в привлечении финансирования – подбор программ, подготовка документов для участия в конкурсах. В технопарке резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований). Технопарк сопровождает проекты резидентов информационно: организует участие в выставках, продвигает проекты в региональных СМИ, а также предоставляет актуальную информацию о действующих мерах поддержки инновационного предпринимательства, сообщает пресс-служба технопарка.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково», региональным партнером Агентства по технологическому развитию, представительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, партнером Инновационного Фонда Самарской области, активно налаживает взаимодействие с индустриальными партнерами. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков.

Фото: пресс-служба технопарка