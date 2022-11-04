Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны

122

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении новой договоренности с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пришли к соглашению о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны, сообщает ТАСС.

Эрдоган добавил, что планирует поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Запад преподает «уроки гуманности», хотя сам игнорирует проблемы голода в странах Африки, и назвал это позором, пишет Лента.

Ранее Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.