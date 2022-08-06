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Эрдоган: Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях

6 августа 2022 18:42
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Достигнуты договоренности в сфере торговли и энергетики.

Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишут "Известия".

«Мы полны решимости обеспечить более сбалансированный объем двусторонней торговли. Меморандум о взаимопонимании, своего рода «дорожная карта» наших торгово-экономических отношений, был подписан в Сочи нашим министром торговли и вице-премьером РФ Александром Новаком», — сказал он журналистам по возвращении из Сочи.

Эрдоган отметил, что в ходе его визита в Сочи «была хорошая вещь».

«Мы договорились о рубле с господином (президентом России Владимиром) Путиным», — заявил Эрдоган.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в узком составе в 15:00 в Сочи накануне, 5 августа. Они проходили четыре часа.

После встречи было опубликовано совместное заявление президентов России и Турции. Лидеры условились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции, подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров. Достигнуты договоренности в сфере торговли и энергетики.

Главы государств подтвердили волю к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Кроме того, Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

На повестке были и вопросы продовольственного кризиса. Путин лично поблагодарил своего коллегу за роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

 

Фото: Global Look Press/Thomas Haupt/"Известия"

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