Электроснабжение в некоторых районах Самарской области приостановят с 15 по 23 января

Временные отключения электроснабжения пройдут в нескольких районах Самарской области с 15 по 23 января. Ограничения связаны с проведением неплановых ремонтных работ филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС», сообщили в компании.

В Ставропольском районе 15 января с 10:00 до 15:00 свет отключат в поселке Луначарский на улицах Школьной, Специалистов и Долгова. В этот же день с 10:00 до 16:00 без электричества останется село Светлодольск Сергиевского района, где работы затронут несколько центральных улиц. В Безенчукском районе 15 января с 13:00 до 14:00 отключение запланировано в поселке Безенчук.

16 января с 10:00 до 16:00 электроснабжение будет приостановлено в селе Хрящевка Ставропольского района. Очередные отключения в этом же районе намечены на 22 и 23 января, они коснутся сел Тимофеевка, Ново-Матюшкино, Ново-Еремкино и Пискалы.

Энергетики отмечают, что отключения необходимы для соблюдения требований безопасности. Жителям рекомендуют на время работ отключить бытовые приборы от сети. В компании принесли извинения за доставленные неудобства, пишет Самарская газета.