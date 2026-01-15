В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника

Как заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пострадавших в результате воздушной атаки противника нет.

В канале губернатора в мессенджере Max, сегодня, 15 января, в 8:21 появилось сообщение о угрозе атаки БпЛА в регионе и введении плана «Ковер» в самарском аэропорту.

РСЧС в массовой рассылке через приложение МЧС России оповестило об угрозе воздушного нападения несколькими часами раньше. Около 08:10 утра жители центра Самары слышали отдаленный звук, напоминающий звук работы ПВО.

В 10:38 РСЧС сообщило об отбое угрозы атаки беспилотников в Самарской области. За несколько минут до этого, Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов с аэропорта «Курумоч».

К тому времени, как рассказывал OBOZ.INFO, в самарском аэропорту было задержано или отменено 24 рейса: девять из Самары и 15 — в Самару.

В 11:01 самарского времени губернатор Федорищев сообщил, что «службами ПВО были сбиты два БПЛА». «Повреждений и пострадавших нет», — уточнил он.