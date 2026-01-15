В Жигулёвске поймали вора‑неудачника

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулёвску обратился представитель городской администрации с сообщением о подготовке хищения металлических изделий. Со слов заявителя, неизвестный злоумышленник проник в неэксплуатируемое здание в микрорайоне Моркваши и приготовил к вывозу имущество стоимостью свыше 5000 рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли документацию, проверили причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе работы сотрудники уголовного розыска получили информацию, что противоправные деяния мог совершить ранее судимый за имущественные преступления 34-летний местный житель. Оперуполномоченные установили адрес его проживания и задержали злоумышленника.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража», мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и выразил готовность сотрудничать с полицейскими. Он подробно рассказал, как проник в здание и приготовил к вывозу металлические изделия, нашел грузовик и пытался договорится о перевозке. Однако, не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как его задержали оперуполномоченные.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.