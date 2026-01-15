60% россиян столкнулись с поддельными автозапчастями в 2025 году

Аналитический отдел компании ROSSKO, истрибьютора автозапчастей в России, представил результаты всероссийского исследования, которые подтверждают факт распространения контрафактных автокомпонентов на рынке. По данным опроса клиентов, 60% россиян в 2025 году хотя бы раз сталкивались с подделками или некачественными автозапчастями.

Масла и технические жидкости — главный «лидер» по количеству подделок

Согласно данным ROSSKO, чаще всего контрафакт встречается в следующих категориях:

71% — масла, антифризы, тормозные и иные технические жидкости;

56% — фильтры;

37% — детали подвески;

23,5% — элементы тормозной системы и автoэлектроника.

Эти категории остаются самыми уязвимыми, поскольку их проще всего подделывать, а потребителю сложнее определить фальсификат без специальных знаний.

Как россияне распознают подделки

В большинстве случаев покупатели определяют контрафакт по очевидным признакам:

неестественно низкая цена;

отсутствие фирменной упаковки;

дефекты внешнего вида или некорректная маркировка;

При этом каждый четвертый покупатель (25%) проверяет оригинальность запчастей через онлайн-сервисы, что демонстрирует рост технической грамотности и ответственности среди автовладельцев.

«Как показал опрос, чаще всего определить контрафакт можно по внешнему виду, отсутствию фирменной упаковки и низкой цене. При этом почти 25% клиентов в случае сомнений проверяют оригинальность запчастей через онлайн-сервисы. Отрадно, что всё больше людей сознательно и ответственно подходят к покупке запчастей, приобретая их в крупных сетевых магазинах, где ответственно подходят к выбору поставщиков, а любую запчасть можно проверить», — говорит Тимур Турсунов, руководитель отдела аналитики ROSSKO.

По словам эксперта, большинство подделок попадает на рынок через частные объявления, маркетплейсы, мелкие торговые точки и автомобильные рынки, где нет прозрачной системы контроля и постаудита поставщиков.

Почему на рынке присутствует контрафакт

Эксперты ROSSKO выделяют несколько причин роста числа подделок в 2025 году:

продолжающаяся трансформация логистики: часть поставщиков ушла, а их нишу пытаются занять менее надежные игроки;

рост цен на оригинальные комплектующие, что стимулирует спрос на дешевые и некачественные альтернативы;

увеличение доли онлайн-торговли, где покупатель часто не может проверить происхождение товара до получения;

При этом эксперты отмечают, что в 2026 году тренд может усилиться: доля контрафакта вырастет, если спрос на дешевые аналоги продолжит расти.

Эксперты ROSSKO рекомендуют автовладельцам:

Покупать запчасти только у проверенных крупных поставщиков. Использовать онлайн-сервисы проверки оригинальности. Обращать внимание на упаковку и маркировку: QR-коды, защитные пломбы, рельефные или голографические элементы. Избегать частных объявлений и стихийных рынков. Сверять серийные номера с каталогами производителя.

«Мы продолжим регулярные исследования и опросы о состоянии рынка автозапчастей, чтобы помочь автолюбителям и автосервисам защищаться от некачественных компонентов и принимать взвешенные решения при выборе поставщиков и продавцов», — резюмирует Тимур Турсунов, руководитель отдела аналитики ROSSKO.