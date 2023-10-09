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Электрощит Самара изготовил первые 42 единицы новой модификации комплектного распределительного устройства для ПАО «Газпром»

9 октября 2023 15:29
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Данная модификация дополняет модельный ряд серии КРУ-СЭЩ-80 ячейками одностороннего оперативного обслуживания.

Комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80-10С  разработано и испытано в полном соответствии с современными требованиями ГОСТ 55190. Данная модификация дополняет модельный ряд серии КРУ-СЭЩ-80 ячейками одностороннего оперативного обслуживания, что позволяет упростить задачи по компактному размещению и эксплуатации устройства в условиях ограниченного пространства.

Данный заказ предназначен для обеспечения внешнего электроснабжения одного из крупных проектов ПАО «Газпром».

Серийное производство линейки КРУ-СЭЩ-80 в модификации «Н» (двухстороннее обслуживание) осуществляется уже в течение трех лет, а старт продаж КРУ-СЭЩ-80-10С был дан весной текущего года. Уже сейчас можно отметить высокий спрос на новые современные ячейки производства Электрощит Самара, которые полностью заменяют продукцию ушедших с российского рынка западных вендоров без ухудшения характеристик и потери функциональных возможностей. 

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:

- Мы обладаем значительным опытом сотрудничества с  газоперерабатывающими компаниями России. Наше оборудование широко используется на ключевых объектах различных отраслей. Электрощит Самара ежегодно выводит на рынок новые продукты, которые отвечают самым современным технологическим стандартам. КРУ-СЭЩ-80-10С – один из наших флагманских проектов, который мы регулярно представляем на различных выставках и показываем потенциальным заказчикам. Благодаря ряду конструктивных решений, ячейку удалось сделать максимально цифровизированной и безопасной для эксплуатации, сообщает пресс - служба Электрощит Самара.

 

Фото предоставлено пресс - службой Электрощит Самара

 

 

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