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Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране

16 февраля 2022 13:39
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Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране

Российский экспортный центр опубликовал рейтинг региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по итогам 2021 года. Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране – Центр занял 8 строчку среди 85 подобных организаций.

Рейтинг сформирован на основе итогов работы ЦПЭ в 2021 году и учитывает охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» благодаря его поддержке, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, а также другие факторы.

Работа с экспортно ориентированными предприятиями в Самарской области осуществляется в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии, – создание благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличении объемов экспортируемой продукции региональных производителей.

В 2021 году предприниматели Самарской области при поддержке института развития бизнеса смогли заключить 73 экспортных контракта на общую сумму 4,3 млрд рублей, увеличив достижения 2020 года почти на 2 млрд рублей. Получателями услуг для старта или развития экспортной деятельности стали 634 предпринимателя региона.

«Высокая оценка нашей работы с потенциальными и действующими экспортерами среди представителей малого и среднего бизнеса дает серьезный стимул для дальнейшего развития. Мы постоянно расширяем и обновляем перечень региональных мер поддержки, информируем наших предпринимателей о возможностях привлечения инструментов РЭЦ, сопровождаем начинающих экспортеров на каждом этапе экспортного цикла, вплоть до непосредственного заключения контракта с иностранными партнерами. Наш Центр поддержки экспорта обеспечивает участие предпринимателей в международных бизнес-миссиях и выставках, производит поиск и подбор иностранных покупателей, проводит обучающие программы и многое другое», – рассказал о работе с экспортерами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году предприниматели экспортировали свою продукцию в 43 страны, наиболее популярными направлениями стали страны ЕАЭС и Узбекистан. Предприниматели поставляли за рубеж продукцию в самых разных сферах производства, начиная от продуктов питания и заканчивая товарами промышленного назначения. Среди них 25 предприятий малого и среднего бизнеса впервые вышли на внешние рынки.

Центр поддержки экспорта создан областным правительством для того, чтобы каждый потенциальный или действующий экспортер мог получить поддержку при освоении внешних рынков. Услуги ЦПЭ предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

В 2021 году Центр запустил новые пакетные услуги для предпринимателей, готовых к освоению зарубежных рынков, расширению географии поставок – это комплексные предложения, в которых услуги господдержки объединены в зависимости от задач, которые стоят перед бизнесом.


 

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