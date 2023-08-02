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Экспортеры Самарской области могут получить меры господдержки

2 августа 2023 12:06
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Экспортеры Самарской области могут получить меры господдержки

В Самарской области работает Центр поддержки экспорта, который оказывает комплексную поддержку предпринимателям, готовым осваивать зарубежные рынки и тем, кто уже активно экспортирует, но хотел бы расширить географию своих поставок. Перечень инструментов поддержки постоянно обновляется благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов - одна из ключевых задач в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.
По итогам 2022 года предприниматели, которые обратились за услугами регионального Центра поддержки экспорта, заключили контракты на 2,8 млрд рублей.
Производители Самарской области активно работают со странами постсоветского пространства: это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. Также активно регион работает с Турцией, Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком. Губерния экспортирует продукцию сельского хозяйства, товары повседневного спроса, продукты питания, в том числе, кондитерские изделия. Также востребованы автозапчасти, металл и различное промышленное оборудование.
Производители Самарской области занимают свое место и в нише продуктов здорового питания. Например, спортивное питание, а именно протеиновые печенья и батончики, которые производят в Тольятти, пользуются спросом в Узбекистане Казахстане, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ.
«Несмотря на новые экономические условия, продукция наших производителей все также востребована дружественными странами. И мы помогаем им выходить на внешние рынки, содействуя в поиске наиболее подходящих стран и зарубежных партнеров, организуя участие в выставках и бизнес-миссиях, привлекая инструменты Российского экспортного центра», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.


В настоящее время для экспортеров на уровне региона действуют услуги:

  • - поиск иностранных партнеров;
  • - сопровождение экспортного контракта;
  • - участие в международных выставках;
  • - размещение на международных торговых площадках;
  • - содействие в организации и осуществлении транспортировки
  • продукции СМСП, предназначенной для экспорта на внешние рынки;
  • - международные бизнес-мисс и реверсные бизнес миссии;
  • - содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта;
  • - содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации субъектов МСП;
  • - содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований;
  • - организация участия субъектов МСП в акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ.
  •  

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров.
За подробной консультацией и получением услуг обращайтесь в Центр поддержки экспорта Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или по телефону «горячей линии»: 8(800)300-63-63.

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