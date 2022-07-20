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Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы

20 июля 2022 10:25
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Экспортерам Самарской области софинансируют транспортные расходы

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» осуществляется новая мера поддержки предпринимателей, ориентированных на внешние рынки.

Региональный Центр поддержки экспорта запускает специальный сервис, позволяющий получить такую услугу софинансирование на транспортные расходы при экспорте продукции.

Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Услуга включает содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работах, перегрузке из одного транспорта в другой, сортировке, паллетировании, маркировке, переупаковке продукции. Важно, что софинансирование расходов распространяется на транспортные операции, осуществляющиеся только на территории Российской Федерации.

Для того чтобы получить услугу, субъект МСП должен соответствовать некоторым условиям. Одно из них – наличие заключенного экспортного контракта, предусматривающего транспортировку продукции иностранному покупателю. Также предприниматель должен обращаться за мерой поддержки впервые, т.е. не получать ранее софинансирование затрат на транспортировку продукции из федерального или регионального бюджетов.

Услугу предоставляет Центр поддержки экспорта Самарской области при условии привлечения специалистов в области транспорта и логистики. Если предприниматель осуществляет доставку грузов самостоятельно, софинансирование не осуществляется.

«Новый инструмент поддержки предполагает софинансирование до 80% затрат экспортера на транспортировку продукции по территории России. Это станет серьезным подспорьем для предпринимателей и позволит им существенно сократить транспортные расходы, занимающие серьезную долю в конечной стоимости продукта, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы всесторонне поддерживаем представителей бизнеса Самарской области, создаем им условия для роста и развития на каждом этапе предпринимательской деятельности». 

Чтобы получить компенсацию, экспортёру нужно сначала оплатить услуги специалистов из привлечённых организаций. После этого можно получить оплату от Центра поддержки экспорта в рамках софинансирования.

Подробнее о возможности компенсировать затраты на логистику: 8(846)262 00 62, info@rus63.com (с пометкой «софинансирование транспортных расходов»).

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