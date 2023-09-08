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Эксперты назвали самые востребованные и редкие вакансии в Самарской области

8 сентября 2023 09:57
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Эксперты назвали самые востребованные и редкие вакансии в Самарской области

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга выяснили, какие профессии оказались самими популярными в Самарской области в августе, а кого работодатели искали реже всего.

Больше всего вакансий в августе было открыто на менеджеров по продажам и продавцов-консультантов, продавцов-кассиров (более чем по 2 тысячи в каждой из специализаций). На третьем месте по популярности — водители (1,1 тысячи вакансий), на четвертом — оператор колл-центра (более 920 вакансий), на пятом — упаковщик-комплектовщик (700 вакансий). Также в топ-10 — врачи бухгалтеры, повара, пекари и кондитеры, инженеры-конструкторы и курьеры.

Большая часть этих специализаций — в дефиците. Наибольший уровень конкуренции за сотрудников среди врачей и поваров (по 1,1 резюме на вакансию), продавцов-консультантов (1,6 резюме на вакансию).

Наименьший спрос и уровень конкуренции за сотрудников отмечен среди продуктовых аналитиков, гейм-дизайнеров, директоров юридического департамента, менеджеров по компенсациям и льготам, консультантов по стратегии, дата-сайентистов, режиссеров, арт-директоров, продюсеров, журналистов. Здесь работодатели размещали в августе единичные вакансии, а hh.индекс в специализациях говорит об избытке кадров на рынке труда.

 

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