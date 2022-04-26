Эксперт рассказал, каких семян не хватает Самарской области

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Ситуацию с продовольственной безопасность региона и страны в эфире радио «Комсомольская правда» на 98.2 FM прокомментировал врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

Как пояснил эксперт, на 2022 год оснований для беспокойства нет – сейчас самарские аграрии не просто на 100% обеспечены семенами, но и имеют некоторый запас.

- Сейчас самое главное – не упустить время и должным образом подготовиться к 2023 году, - отметил Сергей Машков. – По зерновой группе оснований для беспокойства на 2023 год также нет – у нас выведены собственные прекрасные сорта, их эффективность подтверждается хорошими урожаями.

По словам эксперта, отечественные семена среди технических культур (например, подсолнечника) занимают более 50-60% на рынке, а в отдельных регионах эта доля доходит до 80%.

Больше всего внимания требуют семена овощей, в том числе сахарной свеклы, пишет Самара-КП.

- За последние годы произошел существенный прорыв в этом направлении, появились качественные отечественные сорта, которые не уступают европейским, - отметил Сергей Машков. – Теперь главное - их размножение и селекция. Этим занимаются целые научно-исследовательские институты. Например, наш вуз участвует в селекции картофеля. Что касается сахарной свеклы, то здесь доля импортных семян по-прежнему выше 50%, однако за последние три года она снизилась.