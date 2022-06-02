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Экономист предупредил о риске мирового голода без российских удобрений

2 июня 2022 09:28
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Экономист предупредил о риске мирового голода без российских удобрений

Заменить украинское зерно можно, а вот обойтись без российских и белорусских удобрений на мировом рынке не получится. Дефицит этого товара может привести к голоду даже с зерном, заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты подпали под санкции", — пояснил Белхароев в беседе с агентством "Прайм".

Он добавил, что основными покупателями удобрений являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. В них исчерпан плодородный слой земли и без удобрений урожайности не добиться.

Заменить украинское зерно можно, а вот обойтись без российских и белорусских удобрений на мировом рынке не получится. Дефицит этого товара может привести к голоду даже с зерном, заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты подпали под санкции", — пояснил Белхароев в беседе с агентством "Прайм".

Он добавил, что основными покупателями удобрений являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. В них исчерпан плодородный слой земли и без удобрений урожайности не добиться.

Как рассказывал Лайф, ранее в ООН предупредили, что ситуация на Украине может грозить голодом ещё 15 млн человек. Особенно это касается тех стран, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса.

 

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